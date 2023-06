Ringen um den nächsten Stealth-Kampfjet der USA

Die US Air Force will einen neuen Stealth-Kampfjet in Auftrag geben, und der Wettbewerb darum ist enorm. Berichten zufolge soll zwischen 2 Hauptauftragnehmern oder Teams von Auftragnehmern entschieden werden. Interessant ist jedoch, dass ursprünglich wohl 3 Optionen im Rennen waren. Die Entscheidung in diesem Wettbewerb wird aber wohl erst im nächsten Jahr fallen.

Ein Bewerber bereits abgesprungen

Wie im aktuellen Podcast des Defense & Aerospace Report zu hören ist, wurden für das "Next Generation Air Dominance"-Programm (NGAD) nicht weniger als 3 Demonstrationsflugzeuge gebaut. Das ist insofern spannend, als Informationen über das NGAD-Programm rar sind. Es unterliegt nämlich einer hohen Geheimhaltungsstufe.