Schwarzmeer: Russland entsendet 3 U-Boote mit Marschflugkörpern

Erfolge gegen Schwarzmeerflotte

Russland musste zuletzt im Schwarzen Meer verstärkt auf U-Boote ausweichen, weil die Ukraine sehr erfolgreich gegen Schiffe in der Region vorgegangen ist. Die russische Schwarzmeerflotte wurde vor allem durch den Einsatz unbemannter Kamikaze-Boote dezimiert. Gleichzeitig erzielte die Ukraine auch mit gewöhnlichen Anti-Schiffswaffen Erfolge. Rund ein Drittel der russischen Schwarzmeerflotte soll so ausgeschaltet worden sein.

Pletenchuk erklärte in einem früheren Posting, dass sich mittlerweile keine russischen Schiffe mehr im Asowschen Meer befinden. Die Entsendung der U-Boote mit Marschflugkörpern könnte nun aber die Vorbereitung eines größeren Angriffs vonseiten Russlands darstellen. In der Nacht auf Mittwoch war in weiten Teilen der Ukraine wieder Luftalarm ausgelöst worden. Auch gab es zuletzt erfolgreiche russische Vorstöße an mehreren Abschnitten der Front, von denen der britische Geheimdienst berichtet.