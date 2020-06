Salman Rushdie im Clinch mit Facebook

Rushdie forderte daraufhin auf Twitter den Facebook-Chef Mark Zuckerberg direkt auf, ihm seinen Vornamen zurückzugeben. Als er keine Antwort erhielt, schrieb er: "Wenn F. Scott Fitzgerald auf # Facebook wäre, würde man ihn auch zwingen, Francis Fitzgerald zu sein?". Erst am Abend konnte er doch noch einen Erfolg vermelden: "Sieg! # Facebook hat nachgegeben! Ich bin wieder Salman Rushdie. Ich fühle mich SO viel besser. Eine Identitätskrise in meinem Alter ist kein Spaß. Danke Twitter!"