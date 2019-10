Sammelklage-Verein wurde Opfer von E-Mail-Trojaner

Aktuell macht eine Malware in einer doc-Datei per Mail die Runde, die von vielen Antivirenprogrammen nicht erkannt wird. So bekamen vergangene Woche auch zahlreiche Klienten des österreichischen Sammelklage-Vereins Cobin Claims merkwürdige E-Mails, die im Namen des Vereins verschickt wurden. Anders als bei Spam-E-Mails sind diese als Antworten auf eine tatsächlich bestehende E-Mail-Kommunikation mit den Sammelklägern getarnt. Darunter befand sich auch ein futurezone.at-Leser, der uns auf die Problematik aufmerksam machte.

Er hatte sich an einer Sammelklage gegen die Österreichische Post beteiligt und von Cobin Claims zwei „merkwürdige Mails“ erhalten, die Word-Dateien beinhaltet hatten. Dabei handelt es sich um eine Abwandlung des bereits bekannten Trojaners Emotet, einen Makro-Virus. Dies bestätigte auch Oliver Jaindl von Cobin Claims. Die ersten gefälschten E-Mails hatten sich vergangen Dienstag verbreitet.

Datenschutzbehörde informiert

„Unsere Anti-Viren-Systeme haben zuerst nicht angeschlagen“, erklärte Jaindl. „Wir haben dann externe Sicherheitsspezialisten ins Boot geholt, die unsere Rechner sofort vollständig gesäubert haben.“ Man habe zudem alle Betroffenen informiert und die Datenschutzbehörde innerhalb der vom Gesetz vorgeschriebenen Frist von 72 Stunden über den Vorfall informiert. „Wichtig ist zu wissen, dass keine Daten abgeflossen sind. Unsere Datenbanken sind physisch wie logistisch vom E-Mail-System komplett getrennt“, so Jaindl.

Viele Anti-Viren-Programme erkennen die Emotet-Variante mitsamt der doc-Datei sowie die nachgeladene Malware nicht als Bedrohung. „Wir haben die Variante auch gleich an die internationale Spam-Überwachungsstelle sowie an Kaspersky gemeldet, die binnen 24 Stunden reagiert und die Variante in ihre Anti-Virus-Abwehr aufgenommen haben“, erklärte Jaindl. Weil der Trojaner dauernd mutiere, würden viele Anti-Viren-Hersteller nachhinken, so Jaindl.