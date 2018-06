Samsung-Smartphone setzt Auto in Brand

Wie der Fernsehsender WXYZ berichtet, kam es in den USA zu einem Zwischenfall mit einem brennenden Smartphone. Eine Frau fuhr in ihrem Auto. Im Becherhalter befand sich ein Samsung Galaxy S4 und Galaxy S8. Plötzlich sprühten Funken aus einem der zwei Geräte und es begann zu brennen. Sie fuhr rechts ran und flüchtete aus dem Auto, das kurz darauf komplett in Flammen stand.