Samsung wird Sponsor für Olympische Winterspiele 2018

Der südkoreanische Konzern wird offizieller Sponsor der Winterspiele in seiner Heimat. Ob das Sponsoring wieder zu einem Apple-Verbot führen wird, ist unklar.

Der größte südkoreanische Mischkonzern, Samsung, will zusätzlich 100 Milliarden Won (84 Millionen Euro) für die Olympischen Winterspiele 2018 im einheimischen Pyeongchang ausgeben. Durch die Unterzeichnung eines Vertrages mit Samsung sei inzwischen zwei Fünftel des geplanten Betrages an Sponsoren-Mittel zusammengekommen, teilte das Organisationskomitee (POCOG) am Montag mit.