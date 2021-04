Satellitenbilder zeigen Vulkanausbruch auf St. Vincent

Die Karibikinsel St. Vincent ist nach dem Ausbruch des Vulkans La Soufrière von Ascheregen bedeckt worden. Nach Angaben des örtlichen Katastrophenschutzes stiegen bei der heftigen Eruption am Freitag 6.000 Meter hohe Aschewolken in den Himmel.

"Winterwunderland" in der Karibik

Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Der im Norden von St. Vincent gelegene Vulkan La Soufrière war am 9. April zum ersten Mal seit 4 Jahrzehnten ausgebrochen. Einen Tag später habe sich den 110.000 Bewohnern von St. Vincent ein Bild wie in einem "Winterwunderland" geboten, schrieb das Nachrichtenportal "News 784".

Alles sei von weißlicher Asche bedeckt: Straßen, Wohnhäuser, offizielle Gebäude. In einigen Gebieten sei die Sicht durch den Aschesmog extrem eingeschränkt.