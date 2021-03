"Schämt euch": Elon Musk liegt im Clinch mit dem ZDF

Der Tesla-Chefs ist sauer, weil seine Aussagen in einer Reportage über die Gigafactory bei Berlin verkürzt wurden.

Im ZDF-Politmagain "Frontal 21" wurde zuletzt eine Dokumentation veröffentlicht, die Elon Musk gar nicht passt. In "Turbo, Tempo, Tesla - Elon Musk in Brandenburg" - der Beitrag ist auch auf YouTube zu finden - wird vor allem über die neue Gigafactory des US-Elektroautoherstellers in Grünheide bei Berlin berichtet. Tesla wird darin unter anderem vorgeworfen, die Wasservorräte der Region zu beschneiden und öffentliche Gelder zu lukrieren, während die Belegschaft mit einem Hungerlohn auskommen muss.