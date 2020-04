Schlechtes WLAN: Darts-Weltmeister von Home-Tour ausgeschlossen

Nachdem Anderson 2019 aufgrund einer Ellenbogen-Verletzung aus der Premier League ausschied, hatte er heuer auf sein Comeback gehofft. Gegenüber der Sun sagte er: „Ich war bereit für die Teilnahme, aber als wir das Wifi getestet haben, war es einfach nicht verlässlich genug.“ Als Beweis teilte er den Speed-Test auf Twitter.

Wettkampf von zu Hause

Um auch während der Corona-Krise spielen zu können, hat die PDC mit der Home-Tour eine Turnierserie gestartet, bei der Spieler sich über eine Webcam aus dem eigenen Zuhause zu einem Livestream zuschalten. Jeden Abend treten vier Spieler gegeneinander an. Der Sieger des Abends kommt eine Runde weiter. Geplant sind 32 Abende. Das Event kann live bei PDC.TV und Dazn verfolgt werden.

Auch Daryl Gurney, der derzeit Platz 6 der Weltrangliste anführt, kann nicht an der Home Tour teilnehmen. In seinem Haus ist es zu laut, um die Regeln der PDC für die Wettkämpfe einzuhalten. Er müsse zum Spielen im Flur stehen, sagte er gegenüber der BBC. Müsse jemand aus seinem Haushalt an ihm vorbei ins Badezimmer, könne er nicht werfen.