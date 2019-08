„Schmutzigster Porno aller Zeiten“: Pornhub will Strände säubern

Die PR-Aktion ist Teil von „Pornhub Cares“. Für jeden View des Pornovideos (Link ist auf dieser Website zu finden) spendet Pornhub Geld an die Organisation Ocean Polymers. Diese versucht Lösungen für das Entfernen und Recycling von Müll zu finden, der im Meer gelandet ist. Wieviel Pornhub pro Klick spendet, ist nicht bekannt.

Pornhub hat in der Vergangenheit ähnliche PR-Aktionen gestartet. So wurden etwa Bäume gepflanzt oder Geld an Organisationen gespendet, die Forschung betreiben, um das Bienensterben zu verhindern.