Schweden: Twitter-Experiment sorgt für Eklat

Abrahamsson ist zudem nicht die einzige, die auf dem Twitter-Account @sweden bereits auffällig geworden ist und Beiträge veröffentlicht hat, die schlichtweg keinen Nutzen für das Land haben. Der erste offizielle Teilnehmer, der von der Tourismusbehörde ausgewählt worden ist, der 22-jährige Jack Werner, schrieb über seine Freude an der Masturbation und über Analsex, wie auf der Projekt-Website „Curators of Sweden" nachzulesen ist.

"Vorher ein Regelwerk aufstellen"

Judith Denkmayr von Digital Affairs meint dazu: „Eine derartige Kampagne zu starten, war naiv. Wenn man den Menschen freie Wahl bei den Themen lässt, kann so etwas jederzeit passieren." Deshalb müsse man vorher ein Regelwerk aufstellen, was erlaubt sei und was nicht. In Österreich sei eine derartige Aktion unvorstellbar, so Denkmayr. „Bei uns fürchtet man sich zu sehr vor einem Kontrollverlust. Wir sind hier wesentlich vorsichtiger."

Das sieht auch Vogt so. Man habe die „schlechten Erfahrungen" mit der Social Media-Präsenz vom „Teamkanzler" noch nicht vergessen und auch Werbung für ein Land habe etwas mit Politik zu tun. Schließlich werde dabei ein Land nach außen hin vertreten. Dass die Tweets von Abrahamsson und Werner dem Land Schweden geschadet haben, glauben weder Denkmayr noch Vogt. „Als Borat rauskam, war die Aufregung in Kasachstan groß. Doch dann hat der Tourismus zugenommen", führt Vogt als Vergleich an.

"Nicht Teil unserer Strategie"

Dass das ganze eine Marketing-Strategie war, die darauf abzielt, den Account gezielt durch Aufreger-Nachrichten zu pushen, halten die beiden Social Media-Experten für eher unwahrscheinlich. Olaf Nitz, der die digitale Strategie für die Tourismus Werbung ausarbeitet, erklärt gegenüber der futurezone: „Eine derartige Aktion ist für Österreich zwar nicht gänzlich undenkbar, aber es ist momentan nicht Teil unserer Strategie."

Der offizielle Twitter-Account von der Österreich Werbung, @austriatourism, sei derzeit als reiner B2B-Kanal konzipiert und hat derzeit rund 5000 Follower. Der Twitter-Account @austria befindet sich in privaten Händen, stünde also für ein ähnliches basisdemokratisches Projekt wie in Schweden derzeit gar nicht zur Verfügung.