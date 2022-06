Gesamter Schweizer Luftraum wegen IT-Problem gesperrt

Die Schweizer Flugsicherheit Skyguide hat am Mittwochmorgen den Luftraum des Landes wegen eines technischen Problems für den Flugverkehr gesperrt. In den frühen Morgenstunden sei es zu einer Störung gekommen, wie Skyguide erklärte. Zahlreiche Flugzeuge, die in Zürich oder Genf landen sollten, werden seit den frühen Mittwochmorgen in Nachbarländer umgeleitet.

Laut Skyguide konnte die Sperre gegen 8.30 Uhr wieder aufgehoben werden. Auch der Betrieb am Flughafen Zürich wird wieder hochgefahren. Bis 9.30 Uhr ist eine Ausweitung der Kapazität auf 50 Prozent geplant, danach soll die Kapazität auf 75 Prozent ausgebaut werden, so die offizielle Information auf Twitter.

Die Swiss teilte ihrerseits mit, dass die anfliegenden Langstreckenflüge derzeit auf verschiedene Flughäfen in den Nachbarländern umgeleitet würden, unter anderem nach Lyon, Mailand und Wien. "Kurzstreckenflüge starten derzeit nicht", schrieb die Airline. Die Swiss sei bestrebt, möglichst rasch Lösungen für die betroffenen Passagiere zu finden.

Österreich kaum betroffen

Markus Pohanka, Sprecher der Austro Control, versicherte auf APA-Anfrage, dass in Österreich alle Systeme intakt und in Normalbetrieb sind. "Die sichere und effiziente Abwicklung des Flugverkehrs in Österreich ist vollumfänglich gewährleistet", sagte er. Die Sperre in der Schweiz führe jedoch zu Ausweichlandungen auf anderen Flughäfen. Hierzulande war das bisher bei einem Flieger aus Shanghai der Fall, der statt in der Schweiz in Wien gelandet ist.