„Selbstvermarktung ist ein Knochenjob“

futurezone: Wie oft haben Sie die Frage "Kann man denn davon leben?" in den vergangenen Jahren gehört? Was antworten Sie darauf?

Peter Haas: Die Frage ist uns an allen möglichen Orten begegnet. Sie hat etwas Vorwurfsvolles und manchmal auch etwas Lästiges an sich. Die Frage beantworten wir mit Ja. Die Erklärung dauert allerdings etwas länger und findet sich in unserem Buch. Wir glauben, dass sich viele Erfahrungen, die wir bei der Verwertung unseres Weizenbaum-Filmes gemacht haben, verallgemeinern lassen. So ist auch die Idee zu dem Buch entstanden.



Bei Ihnen hat es jedenfalls geklappt.

Die Auswertung des Films war aus der Not geboren. Wir haben am Aufbau einer Community gearbeitet und waren selber immer am Experimentieren und wussten nicht genau, wie das geht. Vieles hat nicht geklappt. Wir mussten über die Jahre viele Rückschläge einstecken, haben aber auch viele Erfahrungen gemacht und viel Feedback aus der Community bekommen. Wir wollen mit dem Buch auch zeigen, wie kompliziert Selbstvermarktung ist. Wir gehen dabei sehr schonungslos und offen mit uns selber um und schreiben auch über Irrtümer, Reinfälle und Peinlichkeiten.

Wo gab es Probleme?

Community-Vermarktung wird oft mit Social Media und Web 2.0 verwechselt. Wir haben festgestellt, dass eine Facebook-Gruppe noch keine Community ist und dass viele Tools, die sehr populär sind und oft genutzt werden, nicht bei der Vermarktung helfen. Die Selbstvermarktung ist ein komplizierter Mix aus der Online- und Offline-Welt. Diesen Prozess wollten wir herausarbeiten.

Was bedeutet das im Detail?

Wir sind zum Beispiel Anrufer geworden. Wir haben hunderte Anrufe bei Leuten gemacht, um unsere Tournee zu organisieren. Diese Anrufe haben wir mit Online-Aktionen begleitet. Wir haben uns nie ganz auf Online-Techniken und -Plattformen verlassen. Wir bewegen uns in einer Welt, in der Pläne nicht viel wert sind, in der man sich sehr oft neu anpassen muss. Man braucht ein paar handwerkliche Fähigkeiten, um die Community anzusprechen und Unterstützer zu gewinnen. Man muss sein Projekt richtig formulieren und anpreisen, die richtige Kommunikation fahren und Geschichten erzählen.

Welche Online-Plattformen haben Sie verwendet?

Für uns war unsere Projekt-Website zentral. Wir haben auch einen riesigen Verteiler, über den wir E-Mails und Newsletter verschickt haben. YouTube hat auch eine Rolle gespielt. Am wichtigsten in der Online-Vermarktung waren aber Google und Wikipedia. Wir haben zu vielen Begriffen rund um den Film und um Joseph Weizenbaum Zitate oder Verweise in der Wikipedia eingebunden. Natürlich gibt es viele Leute, die das nicht gut finden. Letztendlich hat uns das aber sehr viel Traffic beschert. Wir haben auch mit Universitäten gemeinsame Presseerklärungen gemacht, die zu vielen Online-Artikeln geführt haben. Viele der Websites, auf denen wir verlinkt waren, haben ein sehr hohes Google-Ranking, das sich auch auf uns übertragen hat. Wir haben aber keine Tricks angewandt und uns auch nicht in Link-Farmen eingekauft. Wir hatten die richtigen Partner. Universitäten sind in diesem Zusammenhang Gold wert. Alles beruhte auf echten Beziehungen und tatsächlichen Kooperationen. Die eigene Online-Präsenz ohne echte Beziehungen zu optimieren, funktioniert nicht.