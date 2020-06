Servicepauschale: Welcher Anbieter wie abzockt

Ärgernis Zahlscheingebühr

An einer anderen Nebengebühren-Front könnten die Anbieter vom Gericht aber endgültig in die Schranken verwiesen werden. Denn laut einem seit 1.11.2009 gültigen Gesetz darf für eine alternative Zahlungsart, wie eben das Zahlen mittels Erlagschein, keine Zusatzgebühr eingehoben werden. Ein Blick auf die gut versteckten Nebengebühren der Anbieter offenbar aber, dass das Verrechnen von Zahlschein-Entgelten in der einen oder anderen Form immer noch auf der Tagesordnung steht.

Einmal mehr üben sich die Anbieter in Verschleierungstaktik. So heißt es bei T-Mobile oder UPC zwar, die Zahlscheingebühr sei abgeschafft. Gleichzeitig werden für die zusammen mit dem Zahlschein ausgelieferte Papierrechnung im Fall von T-Mobile und Telering 1,19 pro Rechnung verrechnet, bei UPC beläuft sich das Entgelt auf zwei Euro pro Rechnungsausstellung. A1 verrechnet Breitbandkunden 90 Cent, Mobilfunkkunden 2,50 Euro für die „Bearbeitung der Zahlung“, wie die Zahlscheingebühr mehr oder weniger elegant umschrieben wird.

Drei macht keinen Hehl daraus, dass man die endgültige Entscheidung des OGH abwarten will und kassiert zwei Euro pro Zahlschein-Rechnung. Ähnliches vermeldet auch Orange, das mit 3,20 Euro pro Rechnung den höchsten Betrag ansetzt. Wer bei Orange dennoch nicht auf das Zahlen per Erlagschein verzichten will, sollte beim Ausfüllen der Scheine besonders gut aufpassen. Für jeden falsch ausgefüllten Erlagschein fallen zusätzlich 3,50 an, was die Nebengebühren in so einem Fall auf 6,20 für eine Erlagscheinrechnung anwachsen lässt.

AK zählt 57 versteckte Nebenkostenarten

Die Vielzahl an versteckten Nebengebühren im Telekommunikationsbereich sind Konsumentenschützern schon lange ein Dorn im Auge. Laut einer AK-Studie aus dem Vorjahr konnten bei den sieben Mobilfunkanbietern 57 unterschiedliche Nebenkostenarten aufgespürt werden. Die AK rät Konsumenten folglich, nicht nur auf den groß beworbenen Tarif zu achten, sondern auch die anfallenden Zusatzkosten bei der Anmeldung zu berücksichtigen. Für mehr Transparenz könnte in Zukunft das überarbeitete Telekomgesetz sorgen, dass die Anbieter zu einer transparenteren Auflistung von wesentlichen Vertragsinhalten zwingen könnte.