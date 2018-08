Shitstorm: Für die Wiener Linien sind Fahrgäste Döner-essende Schafe

In einer neuen Werbekampagne werben die Wiener Linien für ein „faires“ Verhalten in der U-Bahn. Unter dem Hashtag #fahrfair werden in den Stationen der Wiener Linien Sujets gezeigt, die gegen Döner und Heavy-Metal-Musik wettern. Als Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) die Bilder auf ihrer Facebook-Seite teilte, war das der Startschuss für den Shitstorm.