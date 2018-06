TV-Werbung wird nach Shitstorm für 12-Stunden-Tag-Video gestoppt

Die Wirtschaftskammer hat ihre geplanten TV-Spots zum 12-Stunden-Tag gestoppt. Auch online wird das umstrittene Youtube-Video nicht mehr beworben. "Das Thema wurde nun früher als erwartet in den parlamentarischen Prozess eingebracht, was natürlich unsere laufende Planung beeinflusst hat", erklärte WKÖ-Sprecherin Sonja Horner am Mittwoch auf APA-Anfrage.

"Wir haben deshalb Kampagnenschwerpunkte angepasst, wie es werbe- und marketingtechnisch normal und üblich ist", so Horner weiter. Der zukünftige Fokus der Kampagne werde auf anderen Kommunikationskanälen als nur online liegen, dazu laufe derzeit noch die Detailplanung und somit auch Kostenplanung, sagte die Sprecherin.

Die Wirtschaftskammer hatte auch Pläne für Werbespots im Fernsehen geschmiedet, diese liegen nun aber auf Eis. Die Wirtschaftskammer-Sprecherin betonte, dass das nicht an der Kritik an dem Youtube-Video liege, sondern daran, dass die Gesetzespläne früher als erwartet eingebracht wurden.