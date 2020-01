Shitstorm für Vergnügungspark, der Schwein Bungeejumpen lässt

„Es ist so brutal für das Schwein. Wir sind geschockt“, kommentierte am Montag eine junge Frau den Vorfall. Gefesselt und an einem Stock hängend, war das 75 Kilogramm schwere Schwein auf den 68-Meter-Turm gebracht worden. Es bekam ein Sicherheitsgeschirr, bevor es in die Tiefe gestoßen wurde.



An dem Seil schwang das Tier auf und ab und hing in der Luft, bevor es mit einer Winde hochgezogen wurde. Nach der heftigen Kritik entschuldigte sich der Park am Samstag für die „Goldenes-Schwein-Bungeespringen“ genannte Aktion: „Wir nehmen aufrichtig die Kritik und Meinungen der Mehrheit der Internetnutzer an.“ Kritik kam neben zahlreichen Internet-Nutzern auch von der Tierschutzorganisation Peta. Diese kritisierte die Aktion als "tierische Grausamkeit".

Das Schwein landete laut einem BBC-Bericht nach der Aktion in einem Schlachthaus. Was mit dem Schwein als Nächstes geschah, war im Video selbst nicht mehr zu sehen.