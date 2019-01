Sicherheitsbedenken: E-Auto-Schnellladestationen weltweit abgeschaltet

Zahlreiche Betreiber von Ladenetzwerken, die die Kabel von Huber und Suhner einsetzen, reagierten mit der Abschaltung der betroffenen Ladestationen. VW-Tochter Electrify America musste den Großteil seines US-Netzwerkes vorübergehend außer Dienst stellen, Ladestationen mit 150 und 350 Kilowatt funktionieren vorerst nicht. Das Unternehmen veröffentlichte online eine Liste jener Stationen, die noch verwendet werden können.

Auch Europa betroffen

Auch in Europa kündigten mehrere Betreiber ähnliche Maßnahmen an. Das von BMW, Daimler, Ford und VW gegründete Schnelllade-Netzwerk Ionity musste laut einem Bericht der Plattform emobly 20 seiner 50 Ladestationen vorübergehend deaktivieren. Das in Deutschland und den Niederlanden aktive Fastned deaktivierte ebenfalls seine 175-Kilowatt-Ladestationen, da Kabel von Huber und Suhner zum Einsatz kommen. Dieser gab auch mehr Details zu den Problemen bekannt. Offenbar seien lediglich Kabel einer alten Musterserie betroffen, aus Vorsicht habe man sich aber dennoch für die vorläufige Abschaltung entschieden.