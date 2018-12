Neue E-Auto-Schnellladestation: Drei Minuten für 100 Kilometer

Tesla Supercharger

Die Ladeleistung an den neuen Stationen ist laut Porsche drei- bis neunmal so hoch wie an den bisherigen DC-Schnellladestationen. Zum Vergleich: Teslas Supercharger lädt mit 145 Kilowatt pro Fahrzeug. Der E-Auto-Konzern hat die Leistung seiner Ladesäulen bereits von 120 kW aufgestockt. Nächstes Jahr will man auf 250 kW ausbauen.

Die neue Ladestation ist laut Porsche für Elektro-Modelle aller Marken mit der in Europa üblichen Typ-2-Variante des weltweit verbreiteten Combined Charging System ( CCS) geeignet und kann ab sofort kostenlos genutzt werden. Sie kann für Autos mit 400-Volt und mit 800-Volt Batteriesystemen eingesetzt werden.

Auch in Wien wurde eine Ultra-Schnellladestation für E-Autos Mitte des Jahres eröffnet. Sie ermöglicht bis zu 350 kW Leistung.