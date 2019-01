Was sich 2019 beim Laden von E-Autos ändert

Zahlen der Statistik Austria zeigen wiederum, dass das Interesse an E-Autos zuletzt nachgelassen hat: Stiegen die Anmeldungen 2017 noch um 42 Prozent, so waren es 2018 rund 24 Prozent. In Wien wurden im Vorjahr 928 E-Autos angemeldet.

Rechtliche Probleme bei Mehrparteienhäusern

Allerdings laden neun von zehn Elektroauto-Besitzer ihre Fahrzeuge nicht unterwegs, sondern zuhause auf, wie es im einem Bericht des Ö1-Morgenjournal am 14. Jänner heißt. Kein Problem gibt es, wenn sich die entsprechende Steckdose in einem Einfamilienhaus befindet – problematischer wird es jedoch, wenn sich in einem Mehrparteienhaus mehrere Eigentümer eine Garage teilen. Denn derzeit kann ein einzelner Wohnungseigentümer per Einspruch verhindern, dass sein Nachbar in der Garage eine Ladestation errichtet, heißt es in dem Radiobericht. Die Regierung plant dazu Änderungen im Wohnrecht, im Verkehrs- und Justizministerium werden dazu Gespräche geführt, noch 2019 soll es einen entsprechenden Beschluss geben.

Seitens Wien Energie wird hinzugefügt, dass mit der neuen EU-Gebäuderichtlinie die Mitgliedsstaaten zu Verbesserungen der regulatorischen Rahmenbedingungen für den Ladinfrastrukturausbau verpflichtet werden. Eine Änderung des Wohnungseigentumsrechts wäre eine derartige Verbesserung, heißt es aus dem Unternehmen. Weiters schreibt die EU-Gebäuderichtlinie vor, dass auf jedem Stellplatz in Wohngaragen Leitungsinfrastruktur zur Verfügung stehen muss. Ohne eine Anpassung des Wohnungseigentumsrechts könnte diese Verpflichtung in Österreich aber nicht erfüllt werden.