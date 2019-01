Im Jahr 2019 muss Elon Musk beweisen, dass Tesla etwas drauf hat

„Für Tesla wird der Gegenwind jetzt stärker“, sagt auch Monika Rosen, Chefanalystin Bank Austria Private Banking. Auch die amerikanische Steuerpolitik könnte bei Tesla Spuren hinterlassen. Denn derzeit gibt es in den USA beim Kauf eines Model 3 eine steuerliche Begünstigung („tax credit“) in Höhe von 7500 Dollar – dieser Betrag wird mit Ende des Jahres halbiert. „Eventuell gibt es also Vorziehkäufe wegen der Halbierung der steuerlichen Begünstigung in den USA ab 1.1.2019“, sagt Rosen.

Konkurrenz aus Europa

Bezüglich der Absatzmärkte gibt sich Tesla auch optimistisch für den europäischen Markt: Im Bericht von The Motley Fool heißt es seitens Tesla, dass der europäische Markt für mittelgroße Limousinen doppelt so groß ist wie jener der USA. Zugleich verweist Schwope aber auch darauf, dass für weiteres Wachstum die Infrastruktur ausgebaut werden muss: Von neuen Geschäften über Werkstätten bis zur Ladeinfrastruktur – und auch dafür wird wieder Kapital benötigt. Und abschließend sei noch erwähnt, dass Europa nicht nur ein Absatzmarkt, sondern auch ein Produktionsmarkt ist: Allen voran die Konkurrenz aus Deutschland.

„Die Deutschen hinken zwar hinterher, aber nicht sehr weit“, sagt Schwope: In den 2020er-Jahren werden sie ihre Produktpalette an E-Autos deutlich ausgebaut haben und somit Tesla die Stirn bieten können. Ende der 2020er, so Schwoppe, könnte dann jedes dritte in Deutschland verkaufte Auto ein E-Auto sein: Das wären dann eine Million verkaufte E-Autos pro Jahr, alleine in Deutschland.