Kiffen, Kampfroboter und Kinderschänder: Die Heldentaten des Elon Musk 2018

Musk auf dem Weg zum Mars

Wirklich Nachhaltiges kam von Musk in Sachen Raumfahrt. Neben zahlreicher erfolgreicher Starts und Landung der SpaceX-Falcon-Raketen, ist im Februar zum ersten Mal die Falcon Heavy abgehoben. Der erfolgreiche Erstflug der SpaceX-Schwerlastrakete soll den Beginn eines neuen Zeitalters der privaten und der US-amerikanischen Raumfahrt markieren.

Mit dem ersten Launch der Falcon Heavy durfte aus Sicherheitsgründen keine "echte" Fracht in den Weltraum transportiert werden. Also hat Musk in den Frachtraum der Rakete einen roten Tesla Roadster gepackt. Am Steuer saß ein Astronauten-Dummy, gespickt war das Fahrzeug mit zahlreichen popkulturellen Anspielen und einigen Kameras, die für unvergessliche Bilder sorgten.