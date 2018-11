NASA nennt Termin für ersten Flug der bemannten SpaceX-Raumkapsel

Am Montag den 7. Jänner 2019 soll zum ersten Mal eine SpaceX-Rakete mit der Crew-Version der Dragon-Raumkapsel in Richtung Weltall abheben. Das gab die US-Raumfahrtagentur NASA bekannt. Die Dragon-Crew-Kapsel wird mit einer Falcon 9 Rakete starten. Durch die wiederverwertbaren Falcon-9-Booster sollen Flüge ins All künftig wesentlich günstiger werden.