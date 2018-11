NASA-Chef: „Ihr werdet Elon Musk nicht mehr kiffen sehen“

Whiskey im Live-Podcast trinken und gemütlich vor laufender Kamera am Joint ziehen: Das sollte Musk besser nicht mehr machen, wenn es nach dem Chef der NASA geht. „Das war nicht hilfreich und hat nicht gerade Zuversicht geweckt. Die Leiter von Unternehmen, die amerikanische Astronauten ins All schießen, sollten das als Beispiel nehmen, wie man sich nicht verhält“, so Jim Bridenstine.

Bridenstine hat dies bei einem Meeting mit Pressevertretern gesagt, berichtet The Atlantic. Anscheinend wurde Musk von der NASA nach dem Vorfall auf seinen Kiffer-Auftritt angesprochen: „ Musk ist der Sicherheit der Astronauten verpflichtet. Er sieht ein, dass sein Verhalten nicht angebracht war. Ihr werdet so etwas nicht mehr sehen“, verspricht Bridenstine.