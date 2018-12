Teslas Model Y kommt mit dritter Sitzreihe

Geleakte Dokumente zeigen, dass Tesla Ende 2020 in seiner Gigafactory 1 mit der Produktion seines elektrischen SUV " Model Y" beginnen will, schreibt electrek. Einige Monate später soll auch in der Gigafactory 3 in China eine Produktionslinie für das neue Auto entstehen. Zudem wurde bekannt, dass der SUV mit drei Sitzreihen produziert wird. Die Informationen beruhen auf Dokumenten, die dem Business Insider von einem Tesla-Angestellten zugespielt wurden.

Die Produktionslinie in der Gigafactory 1 soll bis Juni 2020 fertiggestellt werden. Im September sollen dann bereits 2.000 Stück pro Woche vom Band laufen. Das Model Y wird auf der Basis des Model 3 entwickelt. Die Änderungen sollen sich in einem engen Rahmen halten, um die Kosten im Griff zu behalten. Tesla selbst hat in einer Reaktion auf die Berichte bekanntgegeben, dass die Informationen aus den Dokumenten mittlerweile veraltet seien. Die offiziellen Pläne für das Model Y werden vermutlich im kommenden Frühjahr präsentiert.