Musks Kinderschänder-Kommentare sind nur „Pausenhof-Zankerei“

Während der Rettungsaktion der Kinder, die in einer überfluteten Höhle in Thailand festsaßen, kam es zu einer unschönen Auseinandersetzung. Der britische Taucher Vern Unsworth, der dabei half Tauchexperten für die Rettung zu rekrutieren, nannte Musks Mini-U-Boot einen „PR Stunt“. Musk bezeichnete ihn daraufhin per Twitter als pädophil.

Danach löschte Musk den Tweet, nur um ihn später zu wiederholen und zu sagen, es sei doch seltsam, dass er von Unsworth deswegen nicht verklagt wurde. Er implizierte damit, dass sein Vorwurf korrekt sei. Später bezichtigte der Tesla-Chef Unsworth noch, eine „Kinder-Braut“ geheiratet zu haben. Unsworth reichte es daraufhin und er erhob Klage wegen Verleumdung.