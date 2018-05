Elon Musk will jetzt Süßigkeiten herstellen

Und ja, er meint es „super super ernst“ schreibt er auf Twitter. Mittlerweile sollte man daran auch nicht mehr zweifeln: Wenn Musk sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, macht er es auch. So wurde etwa aus dem Wortspiel der „Boring Company“ (langweiliges Unternehmen) tatsächlich eine Tunnelbau-Firma. Auch seine Space-Balls-Referenz, die Firma mit Fan-Artikeln wie Schirmkappen und Flammenwerfern zu finanzieren, setzte er in die Realität um. Nur der Cyber-Drachen, dessen Bau er vor Kurzem angekündigt hat, gab es bisher noch nicht zu sehen.