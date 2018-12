Wie Tesla-Konkurrent Faraday Future seinen Tod nur noch hinauszögert

Das Elektroauto-Start-up Faraday Future hat bereits im Oktober hunderte Mitarbeiter in unbezahlten Urlaub geschickt und die Zahl der aktiven Angestellten in den USA somit von 1000 auf etwa 600 reduziert. Heute sollen laut einem Bericht von The Verge mindestens 250 weitere Mitarbeiter das Unternehmen zumindest temporär verlassen. Der Grund dafür ist der fortlaufende Streit mit dem Hauptinvestor, wie das Unternehmen via Twitter verkündete. Es wird erwartet, dass die Mitarbeiter nicht vor Februar oder März kommenden Jahres in das Unternehmen zurückkehren werden.