Siemens: Ampeln werden intelligenter

Grünphasen lassen sich mit dem Sitraffic sX System an einzelne Fahrzeuge (etwa PKW, LKW, Fahrräder, etc.) anpassen. In den Ampelanlagen wird der Verkehr gemessen und zur statistischen Auswertung an eine eigene Cloud-Plattform übermittelt. Werden Schwierigkeiten (etwa Staus) erkannt, kann das System automatisch darauf reagieren. Will eine Verkehrsbehörde manuell ins Geschehen eingreifen, kann sie das via App für Tablets und Smartphones tun.

Auf einer HTML-5-programmierten Web-Oberfläche kann man die Live-Ampeldaten ganzer Städte überwachen. Per Klick erhält man Detailinfos zu jeder einzelnen Anlage, inklusive Fehlermeldungs-Chronik, Straßenauslastung und Staustatistik. Mit der Web-Plattform Sitraffic Smart Guard lassen sich vollautomatisierte Aktionspläne erstellen, die bei bestimmten Szenarien in Kraft treten. Einzelne Steuergeräte lassen sich bequem neu konfigurieren, ohne Mitarbeiter an Ort und Stelle schicken oder die Ampelanlage vorübergehend abschalten zu müssen.