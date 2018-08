Sixt will Autovermietung per App anbieten

Deutschlands größter Autovermieter Sixt will seinen Kunden vielleicht noch heuer Autovermietung und Carsharing sowie Chauffeurdienste aus einer Hand anbieten. "Wir wollen unsere Mobilitätsangebote bündeln und den Kunden in einer App zur Verfügung stellen", sagte Vorstandschef Erich Sixt am Donnerstag in München. An sechs deutschen Flughäfen werde die Technik derzeit getestet.

Einen festen Termin für den allgemeinen Start könne er noch nicht nennen, aber "es fehlt nicht mehr viel. Kann sein, noch in diesem Jahr", sagte Sixt.

Carsharing "kleines Puzzleteil"

Das Unternehmen hatte seine Beteiligung an dem Carsharing-Anbieter DriveNow im Jänner an den bisherigen Partner BMW verkauft. BMW will den Dienst mit dem Konkurrenzangebot Car2Go von Daimler zusammenlegen.

Erich Sixt sagte, Carsharing mit Mietautos ohne feste Abhol- und Abstellstationen lohne sich nur in Großstädten und sei "nur ein ganz kleines Puzzleteil des Mobilitätsspektrums". Als Autovermieter könne er dagegen Mietautos überall zur minuten-, stunden, tage- oder wochenweisen Anmietung per Smartphone anbieten. Vor allem in den USA eröffne das riesige Möglichkeiten.