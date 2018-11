Skurrile „Sicherheitslücke“ bei Handysignatur

Denn beim Vorsprechen in der entsprechenden Registrierungsstelle – in unserem Fall eine Zweigstelle der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) – wird dem Bürger ein Zettel gereicht, auf dem er in vier Feldern seine Telefonnummer, seine E-Mail-Adresse, seine Postleitzahl und sein Passwort per Handy eintragen soll. Die Identifikation des Namens erfolgt über einen amtlichen Lichtbildausweis. Das Passwort muss laut Formular-Vorgabe zwischen sechs und zehn Zeichen lang sein, Vorgaben für die Verwendung von Zahlen und Sonderzeichen gibt es nicht.

Anschließend wird das Formular mit dem offen einsehbaren Passwort an das WGKK-Schalterpersonal zurückgegeben, die Mitarbeiterin tippt das Passwort händisch in den PC ein. Zur Bestätigung der Handynummer und der Verknüpfung der Nummer mit dem Account erhält der Bürger einen Aktivierugscode per SMS, der von der Mitarbeiterin eingetippt wird. Anschließend erhält der Bürger das besagte Formular ebenso wie eine ausgedruckte Bestätigung, auf der das Passwort ebenfalls schwarz auf weiß zu sehen ist. Die Gesamtsituation gibt Anlass für Sicherheitsbedenken.