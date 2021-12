Smart Meter stören Raketenwarnsystem

In Großbritannien dürfen einige Menschen keinen Smart Meter benutzen, wenn ihr Haus zu nahe an einem Luftwaffestützpunkt ist.

Hierzulande versuchen manche Menschen mit allen Mitteln die Installation eines Smart Meters zu verhindern. In Großbritannien hingegen bekommen einige Personen keinen Smart Meter, selbst wenn sie ihn wollen.

Einer der Gründe dafür scheint kurios: Die Smart Meter stören das Raketenfrühwarnsystem der Royal Air Force (RAF).

Luftbasis ist mehr als 30 Kilometer entfernt

In einem Leserbrief an die Konsument*innen-Beratung des Guardian wird ein aktueller Fall geschildert. Der Betroffene wollte seinen Stromanbieter wechseln und wählte dazu den Tarif Octopus Energy’s Go. Dieser bietet nämlich einen günstigen Tarif zum Laden des Elektroautos an, für 5 Pence pro Kilowattstunde zu Nachtzeiten.

Dieser Tarif erfordert einen Smart Meter. Nach dem Beantragen des Smart Meters bekam er einen Installationstermin zugewiesen. Der wurde dann aber abgesagt mit der Begründung, dass Smart Meter in seiner Wohngegend das Raketenfrühwarnsystem der RAF-Radaranlage Fylingdales stören könnten.

Er hielt es zuerst für einen Witz und fragte beim Unternehmen nach, das für den Rollout der Smart Meter zuständig ist. Diese bestätigen die seltsame Regel. Laut dem Unternehmen würden Smart Meter, die derzeit in dem Bereich installiert werden, keine smarten Funktionen haben. Allerdings sei bereits ein neuer Smart Meter in Arbeit, der nicht mehr militärischem Equipment in die Quere kommt.

Der Betroffene ist jedenfalls frustriert. Weil er nicht Tarif wechseln könne, würde ihm das Laden seines Elektroautos wöchentlich 26 Pfund (30 Euro) mehr kosten, also mit dem neuen Tarif.