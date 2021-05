HoT bringt spezielle Tarife für das Smart Home

HoT steigt in den IoT-Markt ein und bringt spezielle Tarife für Haushalte und Betriebe.

Heizungen, Rasenmäher, Bewässerungsanlagen, Alarmanlagen und Swimmingpools werden zunehmend automatisiert gesteuert und über das Internet mithilfe von Apps verwaltet. Vor diesem Hintergrund steigt Hofer-Mobilfunker HoT in den Markt für Smart-Home-Anwendungen ein und bietet dafür ab sofort spezielle IoT-Tarife an .

Andererseits will HoT damit aber auch kleineren Betrieben ein Angebot machen, die ihren Kund*innen Smart-Home-Lösungen anbieten. So könne etwa ein Unternehmen für eine vernetzte Heizung den passenden HoT-Tarif gleich im Rahmen eines Servicepakets seinen Kund*innen anbieten.

Einerseits richtet HoT sein neues IoT-Angebot an Haushalte, die auf der Suche nach speziellen Tarifen für Smart-Home-Geräte sind. Besonders geeignet seien die IoT-Tarife für Ferienwohnungen und Wochenendhäuser, in denen keine permanente Internetverbindung besteht sowie für Anwendungen im Garten, wo es keinen WLAN-Empfang gibt.

Die neuen Smart Control Tarife von HoT im Überblick

HoT Smart

7.000 MB Datenvolumen pro Monat (LTE)

3,9 Cent pro Minute/SMS

5,90 Euro pro Monat

HoT Smart Control (Monatspaket)

500 MB Datenvolumen pro Monat (LTE)

3,9 Cent pro Minute/SMS

1,90 Euro pro Monat

Hot Smart Control (Jahrespaket)

10.000 MB Datenvolumen pro Jahr (LTE)

3,9 Cent pro Minute/SMS

19,90 Euro pro Jahr

HoT-Tarife für verschiedene Anwendungen

Der Tarif "HoT smart" richtet sich an Smart-Home-Anwendungen bei denen konstant relativ große Datenmengen übertragen werden. Als Beispiel nennt Ventocom-CEO Krammer etwa Alarmanlagen, bei denen die Bilder von Überwachungskameras permanent online zur Verfügung gestellt werden.

"HoT smart Control" sei beispielsweise für Anwendungen gedacht, bei denen nur geringe Datenmengen benötigt werden, beispielsweise Bewässerungsanlagen, Heizungen oder Rasenmäher.

Der Jahrestarif "HoT smart Control" eigne sich für saisonale Anwendungen, wie etwa eine automatisierte Poolsteuerung, die nur im Sommer in Betrieb ist. So könne das Datenvolumen in den wärmeren Monaten ausgenutzt werden, während es im Winter nicht benötigt wird.