HoT-Chef über 5G-Panik: "Je gebildeter die Leute, desto anfälliger"

Die Mobilfunk-Netzbetreiber springen nach und nach auf 5G auf. Während sie versuchen das Thema in der Bevölkerung, aber auch in der Wirtschaft und Industrie zu etablieren, konzentriert sich Hofer-Mobilfunker HoT aktuell auf klassische Produkte, wie den am Mittwoch vorgestellten unlimitierten LTE-Datentarif und Router. Wie schon bei LTE werde man nicht unter den ersten sein, sondern warten, bis leistbare 5G-Endgeräte und ein flächendeckendes Netz zu einem vernünftigen Preis für Kunden verfügbar sei, teilte HoT-CEO Michael Krammer in einem Pressegespräch mit.

Folien auf Fenster

Für Kunden relevant werde das Thema ohnehin erst Ende 2020, Anfang 2021, wenn die entsprechenden Frequenzen vergeben sind und von den Netzbetreibern genutzt werden. Die mancherorts herrschende Panik vor Gesundheitsrisiken durch 5G kann Krammer nicht nachvollziehen. Diese Angst gebe es schon seit den Anfängen des Mobilfunks. Schon zu Zeiten von T-Mobile-Vorgänger max.mobil sei er persönlich zu Menschen gefahren, die Folien auf die Fenster ihrer Häuser klebten, da sie über gesundheitliche Beschwerden durch Handymasten klagten.

"Das Problem dabei war: Die Masten waren noch gar nicht in Betrieb. Überhaupt kommt mir vor, je gebildeter die Menschen sind, desto anfälliger sind sie für so etwas", sagte Krammer auf Nachfrage der futurezone. Viel ändern werde sich auch durch 5G nichts: "Das sind ja die gleichen Frequenzen, die wir jetzt schon - etwa für WLAN - verwenden. Das Netz wird durch 5G effizienter und kann mehr Daten mit weniger Verzögerung übertragen, was für Cloud-Gaming oder selbstfahrende Autos interessant wird. Aber das ist eine normale technische Evolution, wie auch schon von 2G auf 3G bzw 3G auf 4G."

Kritik an Wertkarten-Registrierung

Weiterhin schleppend verläuft die seit 01.01.2019 gesetzlich vorgeschriebene Wertkarten- bzw. Prepaid-SIM-Karten-Registrierung. Krammer zufolge sind österreichweit immer noch 1,5 Millionen Kunden nicht registriert. Viele hätten es einfach nicht mitbekommen und glauben, dass die Regelung nur für Neuanmeldungen, aber nicht für Bestandskunden gelte. Bei HoT selber habe man trotz Informationskampagnen seit Jahresbeginn nur 21 Prozent der Bestandskunden dazu bewegen können, sich in einer Hofer-Filiale oder online zu registrieren.