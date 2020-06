Smartphones und Tablets rechnen für die Krebsforschung

Rattei zufolge komme man derzeit mit rein technologischen Weiterentwicklungen den stets wachsenden Datenbanken hinterher. Während das Mooresche Gesetz besagt, dass sich die maximale Rechenleistung alle 18 Monate verdoppelt, verdreifacht sich die Proteindatenbank in dieser Zeit nahezu. Daher benötige man auch zusätzliche Rechenleistung, die die Initiative nun bringen soll. Dabei soll aber auch der Nachhaltigkeitsgedanke im Vordergrund stehen: "Wir wollen nicht, dass sich jemand zusätzliche Geräte kauft, um an diesem Projekt teilzunehmen. Es soll einfach eine Infrastruktur, die bereits existiert, für einen weiteren, guten Zweck nutzbar gemacht werden." Das will auch Samsung forcieren und wird unter anderem an seinen Verkaufsstellen in Shops die dort ausgestellten Smartphones und Tablets über Nacht arbeiten lassen. Zudem sei eine umfangreiche Marketing-Kampagne geplant, die TV-Spots, Außenwerbung sowie Online-Werbung umfasst.