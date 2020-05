Smartphones werden immer stärker zuhause genutzt

Auch die Nutzung von Apps hat sich hierzulande inzwischen gut durchgesetzt. Im Durchschnitt haben Smartphone-User 28 Apps installiert, davon fünf kostenpflichtige. Ein Beispiel für eine besonders erfolgreiche App aus Österreich bietet Runtastic. Das Start-up aus Linz konnte sich seit seiner Gründung im Jahr 2009 international etablieren - die zentrale App ist heute in 18 Sprachen verfügbar und wurde bereits mehr als 40 Millionen Mal heruntergeladen. Seit Mitte 2012 sei man auch Chash-Flow-positiv, so Mario Aichlseder, Head of Growth bei Runtastic, sprich, das Unternehmen verdient mit seinen Fitness-Produkten Geld. Das Start-up, das sich aus einer Idee zum Tracken von Segelbooten heraus entwickelt hat, beschäftigt heute 85 Mitarbeiter und hat längst einen Standort in San Fancisco.