Samsungs Smartwatch Galaxy Gear im Hands-On

Um dem Träger ein Geheimagenten-Gefühl zu geben, ist außerdem eine Kamera im Handgelenk integriert. Beim Fotografieren muss man durch die Positionierung der Kamera aber eine etwas ungewöhnliche Körperhaltung einnehmen. Die Uhr verfügt auch über ein Mikrofon, jenes liegt am Verschluss des Uhrenbandes. Nutzt man Gear aktiv als Freisprecheinrichtung, kommt man sich nicht ganz wie Michael Knight vor, da man nicht von oben in die Uhr, sondern von unten ins Armband spricht. Insgesamt ist die Galaxy Gear so schwer wie eine etwas größere Armbanduhr und stört am Handgelenk nicht, sofern man passend große Hände hat. Das Kunststoff-Armband ist etwas steif und könnte im Sommer für ein schwitziges Handgelenk sorgen.