Smiley statt lol: Emojis ersetzen Internet-Slang

Laut einer Untersuchung von Instagram enthält bereits fast jeder zweite Text in der Foto-App Emojis. Am häufigsten nutzen die Finnen Emojis.

Thomas Dimson, Software Engineer bei Instagram, hat die Kommentare der Foto-App untersucht, um die Entwicklung und Bedeutung von Emojis zu erklären. Fast die Hälfte aller Texte auf Instagram enthalten bereits Emojis. Obwohl Instagram schon immer Emojis unterstützte, ist die Verwendung sprungartig angestiegen, als Apple 2011 in iOS und Google 2013 in Android Emojis in das virtuelle Keyboard integrierten.

Am häufigsten werden Emojis in Finnland genutzt. 63 Prozent aller Texte der Finnen sind mit Smileys und anderen Symbolen versehen. In den USA sind es 38 Prozent, das Schlusslicht bildet Tansania mit 10 Prozent.