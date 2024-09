Video: Concorde-Nachfolger XB-1 absolviert Testflug

Erstmals wurde das Fahrwerk der XB-1 erfolgreich ein- und ausgefahren. Zudem wurde ein neues digitales System zur Stabilitätssteigerung (ein "Rolldämpfer") eingesetzt. Er wurde aufgrund von Erkenntnissen aus dem Erstflug eingebaut. Am rechten Flügel wurde mithilfe von Tufts, also Textilfäden, der Luftstrom analysiert.

Überschallgeschwindigkeit bis Ende des Jahres

Wie Boom-Supersonic-Gründer Blake Scholl erklärt, habe man Lehren aus dem Erstflug gezogen. Beim 2. Flug habe man diese Erkenntnisse erfolgreich umgesetzt. Details werden dazu aber nicht genannt.

Wie Boom Supersonic mitteilt, soll die XB-1 bis Ende des Jahres einen Flug in Überschallgeschwindigkeit absolvieren. Bis dahin sind noch 10 Testflüge geplant. Die Frequenz dieser Flüge soll in der nächsten Phase erhöht werden. Sie finden vor allem im Black Mountain Supersonic Corridor in Mojave, Kalifornien, statt.

Der Demonstrator XB-1 ist die Basis für das Linienflugzeug Overture. Damit will Boom Supersonic in die Fußstapfen der Concorde treten. Das Überschallflugzeug absolvierte 2003 seinen letzten Linienflug.