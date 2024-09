Neue Technologie erhöht Akku-Lebensdauer massiv

Das erste Aufladen einer Batterie hat einen entscheidenden Einfluss auf ihre Lebensdauer. Amerikanische Forscher haben nun herausgefunden, dass sich die Lebensdauer einer Batterie erheblich verlängern lässt, wenn man sie bereits in der Fabrik mit einer deutlich höheren Stromstärke auflädt als bisher üblich. Laut dem Forscherteam könnte dies den Lebenszyklus der Batterie um 50 Prozent verlängern. Zudem soll es die Ladezeit einer neuen Batterie von 10 Stunden auf nur 20 Minuten verkürzen, wie aus einem Blog-Beitrag des Forschungsinstituts Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) hervorgeht.

Lithium-Fluss und Schwammschicht

Für ihren Versuch bauten die Forscher sogenannte Pouch-Zellen, in denen positive und negative Elektroden von einer Elektrolytlösung umgeben sind, in der sich Lithiumionen frei bewegen können. Wird eine Batterie aufgeladen, fließen Lithiumionen von der positiven zur negativen Elektrode. Beim Entladen wandern sie wieder zurück zur positiven Elektrode. So entsteht der sogenannte Elektronenfluss, der verschiedenste Geräte wie Handys oder Elektroautos mit Strom versorgt.

Bei einer neuen Batterie ist die positive Elektrode noch zu 100 Prozent mit Lithium gefüllt. Bei jedem Lade- und Entladevorgang geht jedoch ein Teil des Lithiums verloren. Diesen Verlust kann man vermeiden, indem man beim ersten Laden absichtlich einen größeren Lithiumverlust provoziert, wie der Forschungsleiter Xiao Cui erklärt. Das Lithium bildet dabei eine Art Schutzschicht auf der negativen Elektrode, die als Solid Electrolyte Interphase (SEI) bezeichnet wird. Diese Schicht verhindert spätere Nebenreaktionen, die zu einem schnelleren Verschleiß führen.