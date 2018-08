Solarbetriebenes Fluggerät blieb 25 Tage lang in der Luft

Laut Airbus soll die Zephyr so teuer sein wie ein Satellit. Einer der bisherigen Klienten ist das Militär in Großbritannien, das drei der Fluggeräte angefordert hat. Die Zephyr wird auch dort hergestellt. Das Militär könnte das Fluggerät zum Spionieren einsetzen, aber auch um verwüstete Orte nach einer Katastrophe zu beobachten.

Airbus überlegt, auch eine Zephyr-Basis in Australien zu schaffen. Es wird außerdem überlegt, das Fluggerät zu dem zu verwenden, was Google und Facebook mit ihren solarbetriebenen Internet-Satelliten Aquila und Solara 50 geplant hatten. Google will am Project Loons festhalten, aber Facebook sieht sich derzeit nach anderen Unternehmen um, die derartige Geräte bauen können.