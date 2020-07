SolarCar Challenge zeigt Kraft der Sonne

Wie man mit umweltfreundlicher Technik spannende Wettrennen inszenieren kann, zeigte vor wenigen Tagen die FH Oberösterreich. In Wels wurde die erste RC-SolarCar Challenge veranstaltet, ein Grand Prix mit ferngesteuerten Solarfahrzeugen. Bei dem Rennen tragen 17 Teams aus Österreich und Deutschland mit selbst gebastelten Autos an. Der SolarCar-Champion kam am Ende aus Salzburg.

Solarenergie für junge Zielgruppe

Die Fachhochschule hält Elektromobilität für ein in Zukunft maßgebliches Thema. Mit der SolarCar Challenge will die Fakultät für Technik und Umweltwissenschaften Solarenergie einer jungen Zielgruppe zugänglich machen. Bei der Konstruktion der Wettbewerber gab es nur zwei Regeln: Das Fahrzeug durfte maximal 70 Zentimeter lang und 40 Zentimeter breit sein und keine Akkus beinhalten.

Die Veranstalter, Helmut Hüttmannsberger und Erwin Eisschiel, zeigten sich vom Einfallsreichstum der Teilnehmer begeistert: "Bei der Konstruktion der Antriebe gab es viele interessante Ansätze. Von vielen Eigenentwicklungen über umgebauten Rennautos oder Lego-Bauteile bis hin zu nachgeführten Solarpaneelen."