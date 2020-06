Sony-Datendiebe bieten Opfern Privatsphäre-Schutz an

Als Grund für den Angriff auf Sony Pictures Entertainment wird der Kampf gegen die Veröffentlichung eines "Terror-Filmes" angenommen. Dabei soll es sich um eine Referenz auf die Komödie "The Interview" handeln, in dem ein TV-Interview mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-Un zu einem Attentat werden soll. Wegen dieser Begründung wurde zunächst angenommen, bei den Guardians of Peace handle es sich um staatlich unterstützte Cyberkriminelle. Nordkorea dementierte dies scharf, bezeichnete den Cyberangriff aber als gerechte Sache.