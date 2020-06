Sony weist Obamas Kritik an Filmstopp zurück

Welche Maßnahmen die USA konkret gegen Nordkorea einleiten könnten, ist offen. Experten sehen kaum eine Handhabe: Die abgeschottete, bloß 50 Milliarden Dollar (41 Mrd. Euro) große Volkswirtschaft des kommunistischen Landes bietet wenig Angriffsfläche. Zudem sind wegen des Streits über Nordkoreas Atomprogramm bereits umfangreiche Sanktionen in Kraft.

"Es gibt verdammt wenig, was sie wirklich tun können", sagte Jim Lewis vom Center for Strategic and International Studies. "Erstens, Nordkorea hat keine Wirtschaft. Zweitens, wir haben gegen sie bereits jede dem Menschen bekannte Sanktion verhängt." Ein Schlagabtausch über das Internet würde für die USA nicht gut ausgehen: "Man kann die Lichter in Pjöngjang ausgehen lassen, und sie könnten in New York das Licht löschen. Wer nimmt mehr Schaden?"