Weil der Film so schlecht ist, machten zahlreiche Memes und sarkastische Witze die Runde. So wurde etwa behauptet, Morbius sei der finanziell erfolgreichste Film aller Zeiten und wäre der erste der „eine Morbillion Dollar“ eingespielt hat. Auch wurde behauptet, dass Martin Scorsese jetzt Superhelden-Filme toll findet, nachdem er Morbius gesehen habe. Zuvor hatte dieser tatsächlich gesagt, dass Superhelden-Filme „kein Kino“ seien.

Der besagte Film ist Morbius . Es ist eine Marvel-Comicverfilmung mit Jared Leto in der Hauptrolle. Zum ersten Mal kam er Ende März 2022 in die Kinos. Er floppte. Auf Metacritic hat er eine 35 von 100 und bei Rotten Tomatos 17 Prozent . Weltweit spielte der Film 163 Millionen US-Dollar ein – was zumindest über den Produktionskosten von etwa 83 Millionen US-Dollar liegt.

Minus und Minus ergibt Plus – dachte sich wohl Sony . Weil sich in sozialen Netzwerken zahlreiche User*innen über einen gefloppten Film lustig machten, brachte ihn Sony nochmal in die Kinos. Das Ergebnis war noch viel schlechter, als erwartet.

In der nächsten Eskalationsstufe wurden auf Twitch Raukopien von Morbius in Dauerschleife gespielt. Mehrere tausend Leute sahen gleichzeitig die Streams an und feuerten sich gegenseitig an mit Sprüchen wie: „Morbilization,” „It’s Morbing Time” und „Morbheads Unite”. Kaum wurde ein Twitch-Channel geschlossen, poppten mehrere neue auf. Der Film wurde auch zerstückelt auf Twitter gepostet und bei anderen Plattformen gestreamt.

Sony will es nochmal wissen

Sony hat den Hype um Morbius anscheinend nicht ganz verstanden – oder gehofft, dass die viralen Häme reicht, um Menschen ins Kino zu locken. Vorigen Freitag startete Morbius erneut, in 1.037 Kinos in den USA.

Der Film spielte am Freitag 88.625 US-Dollar ein, also knapp über 85 US-Dollar pro Kino. Bei einem Preis von 5 Dollar pro Ticket, sahen durchschnittlich 17 Leute pro Kino den Film. Am Samstag und Sonntag kamen immerhin noch 222.040 US-Dollar hinzu. Zum Vergleich: Der Marvel-Superhelden-Film „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“, der in den USA seit 6. Mai läuft, spielte am Freitag in 3.765 amerikanischen Kinos 2,6 Millionen US-Dollar ein.

Morbius 54: Morbzilla

Der Doppel-Kinoflop von Morbius lässt die „Morbheads“ – so nennen sich die Morbius-Fake-Fans – unbeeindruckt. Sie zählen die Tage bis zu Morbius 2 herunter (der nicht bestätigt ist) und erfinden Fortsetzungen, wie „Morbius: The Rise of Morbius“ and „Morbius 54: Morbzilla“. Auch Hauptdarsteller Jared Leto, dessen Method Acting als Morbius von den Kritiker*innen als unpassend und schlecht beurteilt wurde, macht bei dem Witz mit. Auf Twitter gibt er vor, das Drehbuch von „Morbius 2: It’s Morbin‘ Time“ zu lesen.