Soviel verdienen YouTuber mit einer Million Views

Er nutzt alle von YouTube zur Verfügung gestellten Optionen, um mit Werbung Geld zu verdienen: Werbung vor den Videos, in den Videos und als Banner. Er baut in seine Videos auch eine „Werbepause“ ein, um mehr zu verdienen. Sein Trick ist am Anfang des Videos Spannung aufzubauen, damit die User dieses möglichst bis zum Schluss und damit möglichst viele Werbungen sehen.

2.000 bis 5.000 US-Dollar

Shelby Church hat 1,3 Millionen Abonnenten. Sie hat sich auf Technologie-Themen spezialisiert. Eine Million Aufrufe bedeuten für sie üblicherweise Einnahmen zwischen 2.000 und 5.000 US-Dollar. Die Einnahmen schwanken bei ihr stark, weil sie mehr Geld mit gesponserten Beiträgen verdient, statt mit AdSense.