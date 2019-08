SpaceX hat jetzt zweites Netz-Boot, um Raketenteile aufzufangen

Erst vor wenigen Tagen hat SpaceX-Gründer Elon Musk ein Video verbreitet, auf dem zu sehen ist, wie das "Recovery Ship" GO Ms. Tree eine Hälfte der Frachtraumhülle einer Falcon-9-Rakete einfängt, die an einem Fallschirm Richtung Meer herabsinkt. Wie Space.com berichtet, hat das private Raumfahrtunternehmen nun ein zweites Schiff, das mit einem riesigen Auffangnetz ausgestattet ist. Der Name des Schiffes: GO Ms. Chief.

Die beiden Schiffe sollen künftig gemeinsam in der Lage sein, beide Hälften der Falcon-9-Frachtraumverkleidung einzufangen. Das geht aus mehreren Tweets zwischen Elon Musk, dem Twitter-Profil SpaceXFleet Updates und Tim Dodd (alias Everyday Astronaut) hervor.