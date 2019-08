Video: SpaceX-Schiff fängt Raketenverkleidung auf

Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX hat einmal mehr bewiesen, dass es Teile von abgeschossenen Raketen erfolgreich aufsammeln kann - selbst wenn sie über dem Meer abstürzen.

Firmengründer Elon Musk zeigte auf Twitter ein Video, in dem eine der beiden Hälften der Frachtraumhülle einer Falcon-9-Rakete auf dem Schiff Ms. Tree im Atlantik landet. An einem Fallschirm herabschwebend wird die "Rocket Fairing" von einem Netz gestoppt, das zwischen vier großen Masten auf dem Schiff (deshalb vielleicht der Name Ms. Tree) gespannt ist.

Die beiden Hälften der Frachtraumhülle kosten zusammen 6 Millionen US-Dollar. Wenn eine davon, oder in Zukunft vielleicht sogar beide, geborgen werden können, können sie wiederverwendet werden. Das senkt wiederum die Kosten für Raketenstarts.