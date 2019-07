Elon Musk veröffentlicht Videos von Starhopper-Flug

SpaceX-CEO Elon Musk hat am Freitag zwei Videos veröffentlicht, die den erfolgreichen Testflug der Starhopper-Rakete zeigen. Da der Flug nur wenige Sekunden dauerte und bei nächtlicher Finsternis stattfand, war in der ursprünglichen Live-Übertragung kaum etwas davon zu sehen. Doch die beiden Videos zeigen andere Blickwinkel. Eine Kamera wurde direkt neben dem Raptor-Triebwerk angebracht, die andere befand sich auf einer Drohne in der Nähe der Startrampe.