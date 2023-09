Wie SpaceX Starlink-Satelliten am Himmel besser verstecken will

Mehr als 4600 Starlink-Satelliten umkreisen die Erde. Am Nachthimmel sieht man stets mehrere davon. Dass dies für Astronom*innen eine störende Lichtquelle darstellt, ist eine altbekannte Problematik (es gibt auch noch andere ). SpaceX bemüht sich, die so genannte " Lichtverschmutzung " in Grenzen zu halten. Auf Twitter (X) beteuert das Unternehmen, den Nachthimmel schützen und "für alle genießbar" zu machen, weshalb man die Helligkeit der Starlink-Satelliten reduziere . In einem online veröffentlichten Dokument werden die Maßnahmen dafür aufgeschlüsselt. Andere Satellitenbetreiber werden eingeladen, sich an den Vorschlägen zu bedienen.

Dunkelroter und schwarzer Anstrich

Abgesehen von der Oberfläche des Satellitenkörpers wird viel Licht durch Solarmodule reflektiert, außerdem wird die Rückseite der Module wie eine Art Lampenschirm erleuchtet. Auf der Rückseite wird deshalb eine schwarze Farbe aufgetragen, die das Licht nicht durchlässt. Auf der Vorderseite wird zwischen den Solarzellen eine dunkelrote Farbe verwendet (bisher: Weiß). Parabolantennen zur Kommunikation mit der Erdoberfläche werden mit einem speziellen Schwarz überzogen.

Wegklappen der Solarmodule

Außerdem erkennen die neuen Satelliten genau, wann sie den "Terminator" überschreiten und klappen die Solarmodule so nach oben, dass die Vorderseite von der Erde aus nicht mehr sichtbar ist. Dadurch produzieren sie in dieser Phase auch um 25 Prozent weniger Strom, was aber laut SpaceX in Kauf genommen wird, um die Reflektivität zu senken. In bestimmten Flugphasen, besonders während des Aussetzens der Satelliten (Lichterketten) und der Annäherung an ihren jeweiligen Zielorbit, seien Starlink-Satelliten weiterhin sichtbar, man arbeite aber mit Astronom*innen zusammen, um auch hier Verbesserungen zu erzielen.